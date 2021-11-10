Учасники COP26 підтримали прагнення утримати глобальне потепління на рівні 1,5°

Під час кліматичного саміту COP26 в Глазго, Великобританія, 2 листопада 2021 р.

На сайті Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у середу, 10 листопада, опублікували проєкт угоди, яку планують ухвалити за підсумками кліматичної конференції COP26 в Глазго.

Як повідомляє CNN, вона підтверджує намір утримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса вище від доіндустріальних показників. Учасники COP26 визнають, що вплив кліматичних змін в такому разі буде менш значним, ніж у випадку потепління на 2 градуси.

В проєкті сказано, що нинішнє десятиліття стане критичним для траєкторії подальшого потепління, тому країни мають зробити все можливе для сповільнення темпів зміни клімату.

Обмеження глобального клімату на рівні 1,5 градуса вимагатиме швидкого, глибокого та стійкого скорочення викидів парникових газів, включаючи зменшення викидів вуглекислого газу на 45% до 2030 року і до нуля до середини століття.

У проєкті також міститься заклик прискорити поетапну відмову від вугільної енергетики та субсидій під час видобутку викопного палива, йдеться про важливість комплексу заходів щодо захисту екології, зокрема охорони та відновлення лісів, захисту біорізноманіття.

Документ не є остаточним, і делегати COP26 із майже 200 країн будуть обговорювати його подробиці протягом наступних кількох днів. Проєкти угод COP нечасто приймають в запропонованій редакцій, і як правило, у фінальній версії вони викладені м'якше.

Нагадаємо, що за прогнозами Програми ООН з довкілля, температура повітря на Землі до кінця століття може вирости на 2,7°C вище доіндустріального рівня (зараз - на 1,1°C).

Паризька кліматична угода передбачає, що потепління потрібно втримати на рівні до 2,0°C, а краще - до 1,5°C. Але міжурядова група експертів з питань змін клімату визнала, що це буде неможливо без негайного і глобального скорочення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.

Якщо цього не зробити, то зупинити глобальне потепління не вдасться не тільки на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.), але й на рівні 2°C. Кліматологи вважають, що світ перейде поріг у 1,5°C вже протягом наступних 20 років.