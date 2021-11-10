ЄС та США розглянуть санкції проти авіакомпаній, які доправляють нелегалів до Білорусі

Раніше в ЄС говорили про необхідність вивчити застосування санкцій щодо авіакомпаній, які задіяні у процесі нелегального перевезення людей.

Європейський Союз та США розглядають можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній, які доставляють мігрантів із близькосхідних країн на територію Білорусі, звідки ті потім намагаються прорватися до ЄС.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми згодні, що потрібно розглянути можливість запровадження санкцій проти тих авіакомпаній, які здійснюють перевезення людей до Мінська, а потім – до кордону ЄС та Білорусі", – сказала вона журналістам після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Цього тижня фон дер Ляйєн заявляла, що ЄС вивчить, яким чином можна застосувати санкції щодо авіакомпаній третіх країн, які задіяні у процесі нелегального перевезення людей.

Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

У ніч на 10 листопада дві групи мігрантів прорвалися через кордон Польщі. Усіх їх затримали і відправили у Білорусь.

У Польщі переконані, що за міграційною кризою на кордоні з Білоруссю стоїть Росія. У Варшаві вважають, що за задумом Путіна потік мігрантів має дестабілізувати Європейський Союз.

Через критичну ситуацію з напливом іноземців Литва вперше за часів незалежності оголосила надзвичайний стан.