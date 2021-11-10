На акціях протесту у столиці Грузії Тбілісі поліція в адміністративному порядку затримала 46 активістів опозиції.

Фото: newsgeorgia.ge

Як повідомляють "Новини-Грузія", сьогодні з 10:00 акції протесту відбуваються одночасно перед будівлями Служби держбезпеки, міністерства юстиції та міністерства охорони здоров'я.

Мітингувальники вимагають переведення до цивільної лікарні експрезидента Михайла Саакашвілі, який голодує у в'язниці вже 41-й день.

У поширеній грузинським МВС заяві сказано, що поліція затримала активістів "там, де учасники акції вийшли за межі, встановлені законом про свободу зборів, а також спробували блокувати входи до адміністративних будівель".

Більшість затримань відбулося на акції біля будівлі Служби держбезпеки. На акції перед міністерством юстиції лідери опозиції заявили, що хочуть вкотре нагадати главі відомства, що він несе особисту відповідальність за здоров'я Михайла Саакашвілі.

Також кількох людей було затримано на акції перед будівлею міністерства охорони здоров'я.

Затримання біля будівлі Служби держбезпеки супроводжувалися сутичками. "Чому ви не затримуєте російських агентів?", "Поясніть причини арешту!", "Ми не зупинимося!", "Раби!" - вигукували протестувальники.

Акція прихильників експрезидента Грузії відбувається також біля будівлі Тбіліського міського суду. Учасники акції скандують: "Міша!", "Свободу Міші!", "Раби Іванішвілі!", інформує "Ехо Кавказу".

Фото: Ехо Кавказу

Фото: Ехо Кавказу

Фото: Ехо Кавказу

Раніше стало відомо, що пенітенціарна служба Грузії відмовилася доставляти Саакашвілі до суду. На засіданні, яке відбувається у ці хвилини, адвокати Саакашвілі вимагають його присутності на процесі.

Нагадаємо, МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Експрезидента помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився вживати ліки, вітаміни та підтримувальні препарати. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого політика відвезли в лікарню.

Український омбудсман Людмила Денісова заявила, що під час переведення до лікарні Саакашвілі завдали тілесних ушкоджень. Денісова також заявила, що увʼязнений політик поміщений до лікарні, яка не відповідає вимогам консиліуму.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими.