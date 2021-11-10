За словами міністра культури Олександра Ткаченка, ця подія є відповіддю російській культурній та інформаційній експансії у Франції.

В Українському культурному інформаційному центрі у Франції відкрилася зала пошани актора, сценариста і режисера Алана Делона. Захід відбувся за участі Посла України у Франції Вадима Омельченка та міністра культури Олександра Ткаченка.

Шоу "Mémoire de la maison" та виставка були підготовані у партнерстві з Франко-українською асоціацією в Парижі, повідомили на сторінці Українського культурного центру в Facebook.

Фото: Facebook Centre Culturel d'Ukraine en France

"Символічно, що Культурний центр України в Франції займає приміщення у колишньому будинку Алана Делона", – йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook Centre Culturel d'Ukraine en France

Фото: Facebook Centre Culturel d'Ukraine en France

Фото: Facebook Centre Culturel d'Ukraine en France

Фото: Facebook Centre Culturel d'Ukraine en France

Фото: Facebook Centre Culturel d'Ukraine en France

Незабаром виставка стане доступною для перегляду всіх охочих.

Олександр Ткаченко у дописі в Facebook додав, що тепер в Культурному центрі буде зала імені Алана Делона, де навіть представлені деякі його речі.

"Також на відкритті були презентовані уривки з фільмів за його участі. А музиканти, актори, художники віддали шану артистові, що знявся в десятках французьких стрічок. Чому це важливо? Тому що ця подія – своєрідна асиметрична відповідь російській культурній та інформаційній експансії у Франції. Адже, після шантажу Європи і зростання цін на газ, кремлівський Газпром витрачатиме ще більше грошей на свій вплив за кордоном. Зокрема, втручатиметься і у внутрішню політику країн", – зазначив міністр.

Фото: Facebook Олександр Ткаченко

Фото: Facebook Олександр Ткаченко Відкриття зали ім. Алана Делона в Українському культурному інформаційному центрі

Ткаченко переконаний, що Український культурний інформаційний центр у Франції може стати провідником правдивої, незалежної інформації про Україну, її культуру та мистецтво і досягнення.

Алан Делон – володар кількох престижних нагород, зокрема кінопремії "Сезар". Є офіцером ордену Почесного легоіну, ордену "За заслуги" і ордену мистецтв та літератури.