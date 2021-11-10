Естонія слідом за Кіпром зберегла дозвіл на вʼїзд для вакцинованих українців

Вʼїзд без щеплення, але з ПЛР-тестом заборонений.

Вже друга країна Європейського Союзу – Естонія – не стала закривати кордони для українців після виключення нашої держави з "зеленого списку".

Всі можливості подорожей збережені для громадян, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter.

Згідно з інформацією на сайті TripAdvisor, до Естонії з України дозволений в’їзд з будь-якою метою для осіб, які щеплені всіма вакцинами, що офіційно використовуються в Україні, включно з Coronavac (не затверджений на рівні ЄС, але рекоменданий ВООЗ).

З моменту останнього щеплення від ковіду повинно пройти не більше року.

Невакциновані можуть вʼїхати тільки за наявності поважної причини.

"Українці, які не мають повного курсу вакцинації і прибувають до Естонії задля роботи, навчання або на підставі спеціального дозволу, повинні за 72 години до в’їзду зробити ПЛР-тест або, як альтернатива, за 48 годин – експрес-тест на антитіла – і пред’явити довідку про негативний результат. Такі особи також підлягають 10-ти денній самоізоляції", – зазначили в МЗС.

Докладно про те, як після внесення до "червоного списку" зможуть їздити українці, читайте в матеріалі "Європа знову закривається. Куди та як подорожувати українцям".

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз офіційно виключив Україну з "зеленого списку" країн. Це означає, що тепер кожна держава-член Союзу повинна самостійно встановлювати правила, за якими українці можуть подорожувати, зокрема і з туристичною метою.

Учора Кіпр повідомив, що не буде обмежувати вʼїзд для українців, які вакциновані або мають негативний ПЛР-тест.