Байден і Сі Цзиньпін проведуть віртуальну зустріч наступного тижня, – Reuters

Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзиньпін планують провести віртуальну зустріч.

Офіційно про неї ще не оголошували, однак Reuters з посиланням на декілька джерел пише, що вона вже запланована на наступний тиждень.

Згода на проведення онлайн-зустрічі була досягнута в межах перемовин у Швейцарії між радником з національної безпеки США Джейком Салліваном та топдипломатом Китаю Ян Цзечі.

Особисті зустрічі на всіх рівнях ускладнюються ковідними обмеженнями в Китаї та небажанням Сі Цзиньпіна подорожувати.

Лідер КНР уже повідомив про готовність Китаю належним чином владнати деякі розбіжності зі Сполученими Штатами.

Відповідна заява була зроблена у листі, який зачитав посол Китаю в США Цінь Ган на обіді в Національному комітету з американо-китайських відносин. У зверненні Сі Цзиньпін висловив готовність співпрацювати зі США у регіональних і глобальних питаннях. Яких саме – не уточнюється.

Між двома державами склалися непрості відносини через суперечки щодо ядерного потенціалу КНР і зʼясування причин походження коронавірусу. Крім того, Китай нарощує потенціал озброєння. Наприклад, цього місяця стало відомо про розміщені в китайській пустелі повномасштабні макети авіаносця військово-морських сил США та інших військових американських кораблів. Ці макети, ймовірно, можуть використовувати для тренувань ракет.

Також у жовтні голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі вперше в США відкрито заявив, що Китай все таки проводив випробування гіперзвукової зброї. На думку експертів, Пекін працює над орбітальною системою, призначеною для ухилення від американської протиракетної оборони.