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Байден і Сі Цзиньпін проведуть віртуальну зустріч наступного тижня, – Reuters

Лідер КНР уже повідомив про готовність Китаю належним чином владнати деякі розбіжності зі США. 

Байден і Сі Цзиньпін проведуть віртуальну зустріч наступного тижня, – Reuters
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзиньпін планують провести віртуальну зустріч. 

Офіційно про неї ще не оголошували, однак Reuters з посиланням на декілька джерел пише, що вона вже запланована на наступний тиждень.

Згода на проведення онлайн-зустрічі була досягнута в межах перемовин у Швейцарії між радником з національної безпеки США Джейком Салліваном та топдипломатом Китаю Ян Цзечі. 

Особисті зустрічі на всіх рівнях ускладнюються ковідними обмеженнями в Китаї та небажанням Сі Цзиньпіна подорожувати. 

Лідер КНР уже повідомив про готовність Китаю належним чином владнати деякі розбіжності зі Сполученими Штатами. 

Відповідна заява була зроблена у листі, який зачитав посол Китаю в США Цінь Ган на обіді в Національному комітету з американо-китайських відносин. У зверненні Сі Цзиньпін висловив готовність співпрацювати зі США у регіональних і глобальних питаннях. Яких саме – не уточнюється. 

Між двома державами склалися непрості відносини через суперечки щодо ядерного потенціалу КНР і зʼясування причин походження коронавірусу. Крім того, Китай нарощує потенціал озброєння. Наприклад, цього місяця стало відомо про розміщені в китайській пустелі повномасштабні макети авіаносця військово-морських сил США та інших військових американських кораблів. Ці макети, ймовірно, можуть використовувати для тренувань ракет. 

Також у жовтні голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі вперше в США відкрито заявив, що Китай все таки проводив випробування гіперзвукової зброї. На думку експертів, Пекін працює над орбітальною системою, призначеною для ухилення від американської протиракетної оборони. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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