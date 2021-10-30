Причину появи коронавірусу, ймовірно, не встановлять ніколи, – Нацрозвідка США

Воднчас вірус не був створений як біологічна зброя.

Причину появи коронавірусу, ймовірно, встановити не вдасться ніколи, однак вірус не був спеціально створений як біологічна зброя.

Про це йдеться в оновленому звіті Бюро директора національної розвідки США.

Розглядають дві гіпотези його походження: лабораторний інцидент (під час експериментів чи роботи зі зараженими тваринами) та природню мутацію – передачу вірусу від тварини до людини.

Обидві версії є вірогідними, однак доказів, які б давали пріоритет одній з них, досі немає.

“Розбіжності в аналітичних поглядах значною мірою випливають із відмінностей у тому, як агенції (Нацрозвідки США, – ред.) оцінюють звіти розвідки та наукові публікації, а також дані та наукові прогалини”, – йдеться у звіті.

У звіті також зазначено, що китайська влада не знала про існування вірусу до початку спалаху в Ухані наприкінці 2019 року. Водночас зараз Китай не співпрацює з міжнародною спільнотою щодо вірусу та не ділиться потрібною інформацією.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я планує відновити розслідування походження вірусу COVID-19, зібравши команду з 20 вчених для пошуку нових доказів.

Коронавірус почав поширюватись у китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, повинна була бути проміжна ланка.

Дуже схожі віруси було знайдено у панголінів, але він заражає також котів і норок, так що переносниками могли бути й вони.

Експерти ВООЗ працювали в Ухані в кінці січня - на початку лютого.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.