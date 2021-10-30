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NASA і SpaceX знову перенесли дату запуску Crew Dragon-3

Причиною стали погодні умови. 

NASA і SpaceX знову перенесли запуск космічного корабля Crew Dragon-3 до Міжнародної космічної станції. Цього разу його відклали до 3 листопада через погодні умови. 

У місії беруть участь астронавти Раджа Чарі (командир), Том Маршберн (пілот), Кайла Баррон та Маттіас Маурер (представляє не НАСА, а Європейське космічне агентство). Про це повідомили на сайті NASA. 

Астронавти місії
Фото: NASA
Астронавти місії

Вони мають відправитися в шестимісячну наукову місію. 

Нагадаємо, що запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді переносили вже кілька разів. 

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