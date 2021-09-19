Inspiration4 пробула у космосі три дні.

Перша цивільна космічна місія Inspiration4 у складі чотирьох осіб, яку організувала американська компанія Ілона Маска SpaceX, успішно повернулася на Землю.

Астронавти пробули у космосі три дні та повернулися додому відповідно до запланового графіка.

Корабель Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані поблизу узбережжя американського штату Флорида. Він “сів” на воду 18 вересня о 19:06 за місцевим часом.

Капсулу підняв на борт рятувальний корабель GO Searcher.

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021

Трансляція велася на офіційному YouTube-каналі SpaceX.

Нагадаємо, вперше за 60 років космічних польотів людини на борту орбітальної ракети не буде жодного професійного астронавта.

На орбіту Землі вирушили четверо людей: ініціатор місії, мільярдер, засновник Shift4 Payments Джаред Іссакман, бортовий лікар (медик) Хейлі Арсено, пілот місії (підприємець, педагог) Сіан Проктор та інженер (ветеран ВПС) Кріс Семброскі.