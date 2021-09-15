Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: ветеран АТО і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: ветеран АТО і речниця ДСНС (оновлено)
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
ГоловнаТехнології

Подвійна загроза: як захиститися від грипу та Covid-19 за кордоном?

Щодня всесвітня мережа оновлюється свіжими новинами щодо пандемії і рекомендаціями про те, як захиститися від даного вірусу. Однак COVID-19 вже не видається загадковою хворобою, якою він здавався із самого початку. Люди звикли жити в нових умовах, багато хто перехворів, частина людей отримали вакцину. І майже 2 роки потому туристи продовжують подорожувати майже так само, як було до пандемії.

Навіщо відмовлятися від подорожі, якщо можна зберегти здоров'я дотримуючись простих правил безпеки. Страхова компанія ЕКТА підготувала експертні поради для туристів, які збираються в поїздку. За останні 3 роки компанія забезпечила безпеку за кордоном для більш ніж півмільйона клієнтів з усього світу. Міжнародна страховка для виїзду за кордон — один з основних способів захиститися від грипу та Covid.

Вакцинація та подорожі

Зараз у людей є вибір: вакцинуватися від коронавірусу та грипу чи ні. Поїздки, як і будь-який вид діяльності, передбачають контакт з іншими людьми. Все більше країн відкривають кордони для вакцинованих туристів. Про правила безпеки за кордоном для вакцинованих та невакцинованих туристів мова піде далі.

Рекомендації для невакцинованих туристів

Коли ви перебуваєте в аеропорту, поїзді та інших місцях скупчення людей:

  • будьте готові до проведення термометрії (вимірювання температури) при вході до аеропорту;

  • тестування на коронавірус в аеропорту для в'їзду в іноземну державу;

  • відстежуйте симптоми (в деяких країнах пасажирам пропонують заповнювати опитувальник на предмет симптомів);

  • дотримуйтесь соціальної дистанції;

  • маску слід змінювати кожні 2-3 години;

  • необхідно якомога менше пересуватися на території аеропорту або у вагоні поїзда;

  • спілкуйтеся з людьми тільки в разі потреби;

  • приймайте вітаміни для підвищення імунітету;

  • купуйте снеки тільки в індивідуальній упаковці, а напої — в баночці (можна взяти перекус з дому, якщо дозволяють вимоги авіакомпаній до продуктів в ручній поклажі);

  • вибирайте безконтактний спосіб оплати

Рекомендації для вакцинованих туристів

Навіть якщо ви вакциновані, ризик зараження не можна виключати. Віруси мутують і з'являються нові штами. Правила безпеки для вакцинованих туристів включають пункти з попереднього розділу. Наявність сертифіката вакцинації від COVID-19 в повному обсязі (перше і друге щеплення) не завжди є гарантією того, що вам не потрібно буде проходити ПЛР-тест при в'їзді в іноземну країну.

Чи будуть закривати кордони і що чекає туристичну галузь до кінця року в зв'язку з появою штаму Дельта? Керівник департаменту туризму і авіації української страхової компанії ЕКТА Денис Головко зазначив, що такого карантину як в 2020 році вже не буде, але очевидно, що у вакцинованих людей буде більше привілеїв під час локдауна і подорожей за кордон.

Чому важливо вакцинуватися хоча б від грипу

Сезонний грип на фоні пандемії більш небезпечний і провокує ускладнення. Вірусологи щорічно працюють над оновленням вакцин, що дозволяє адаптувати їх до мутацій вірусу. Щеплення від грипу варто робити, щоб не заразитися одночасно грипом та COVID.

Біль в горлі, висока температура і кашель властиві як для звичайного грипу, так і для коронавірусу. Щеплення від грипу дозволяє встановити більш точний діагноз за умови схожих симптомів захворювань і вибрати правильне лікування.

Гігієна краще будь-якої екіпіровки

Під екіпіровкою мається на увазі маски, респіратори та захисні рукавички. Однак це не є стовідсотковою гарантією захисту від вірусу, якщо не дотримуватись елементарних правил гігієни, серед яких:

  1. Мити руки не менше 20 секунд.

  2. Не торкатися обличчя руками.

  3. Використовувати вологі антисептичні серветки та дезінфектори.

Страховка для поїздки за кордон з покриттям COVID

Що дає така страховка за кордоном, якщо ви захворієте?

Якщо коротко: завдяки полісу можна отримати необхідне лікування та вберегтися від непередбачених витрат в іноземній країні.

Що включає в себе туристична страховка?

  • покриття діагностування та лікування гострих вірусних респіраторних захворювань;
  • медикаментозне забезпечення;
  • амбулаторне та стаціонарне лікування.

Придбати страховий поліс можна на сайті компанії ЕКТА, в мессенджерах Viber і Telegram в чат-боті ЕКТА:

Якщо ви все-таки захворіли

Перше, що повинен зробити турист, у якого діагностували сезонний грип чи COVID-19 — звернутися до сервісної служби страхової компанії. Її номер знаходиться в полісі для виїзду за кордон. Далі застрахований отримує миттєву допомогу в залежності від особливостей страхового випадку та чинного регламенту країни перебування, відзначають спеціалісти ЕКТА. До переліку основних послуг страхового поліса входить діагностика, медична допомога, а також консультація щодо дотримання режиму самоізоляції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також