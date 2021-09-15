Подвійна загроза: як захиститися від грипу та Covid-19 за кордоном?

Вакцинація та подорожі
Зараз у людей є вибір: вакцинуватися від коронавірусу та грипу чи ні. Поїздки, як і будь-який вид діяльності, передбачають контакт з іншими людьми. Все більше країн відкривають кордони для вакцинованих туристів. Про правила безпеки за кордоном для вакцинованих та невакцинованих туристів мова піде далі.
Рекомендації для невакцинованих туристів
Коли ви перебуваєте в аеропорту, поїзді та інших місцях скупчення людей:
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будьте готові до проведення термометрії (вимірювання температури) при вході до аеропорту;
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тестування на коронавірус в аеропорту для в'їзду в іноземну державу;
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відстежуйте симптоми (в деяких країнах пасажирам пропонують заповнювати опитувальник на предмет симптомів);
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дотримуйтесь соціальної дистанції;
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маску слід змінювати кожні 2-3 години;
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необхідно якомога менше пересуватися на території аеропорту або у вагоні поїзда;
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спілкуйтеся з людьми тільки в разі потреби;
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приймайте вітаміни для підвищення імунітету;
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купуйте снеки тільки в індивідуальній упаковці, а напої — в баночці (можна взяти перекус з дому, якщо дозволяють вимоги авіакомпаній до продуктів в ручній поклажі);
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вибирайте безконтактний спосіб оплати
Рекомендації для вакцинованих туристів
Навіть якщо ви вакциновані, ризик зараження не можна виключати. Віруси мутують і з'являються нові штами. Правила безпеки для вакцинованих туристів включають пункти з попереднього розділу. Наявність сертифіката вакцинації від COVID-19 в повному обсязі (перше і друге щеплення) не завжди є гарантією того, що вам не потрібно буде проходити ПЛР-тест при в'їзді в іноземну країну.
Чи будуть закривати кордони і що чекає туристичну галузь до кінця року в зв'язку з появою штаму Дельта? Керівник департаменту туризму і авіації української страхової компанії ЕКТА Денис Головко зазначив, що такого карантину як в 2020 році вже не буде, але очевидно, що у вакцинованих людей буде більше привілеїв під час локдауна і подорожей за кордон.
Чому важливо вакцинуватися хоча б від грипу
Сезонний грип на фоні пандемії більш небезпечний і провокує ускладнення. Вірусологи щорічно працюють над оновленням вакцин, що дозволяє адаптувати їх до мутацій вірусу. Щеплення від грипу варто робити, щоб не заразитися одночасно грипом та COVID.
Біль в горлі, висока температура і кашель властиві як для звичайного грипу, так і для коронавірусу. Щеплення від грипу дозволяє встановити більш точний діагноз за умови схожих симптомів захворювань і вибрати правильне лікування.
Гігієна краще будь-якої екіпіровки
Під екіпіровкою мається на увазі маски, респіратори та захисні рукавички. Однак це не є стовідсотковою гарантією захисту від вірусу, якщо не дотримуватись елементарних правил гігієни, серед яких:
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Мити руки не менше 20 секунд.
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Не торкатися обличчя руками.
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Використовувати вологі антисептичні серветки та дезінфектори.
Страховка для поїздки за кордон з покриттям COVID
Що дає така страховка за кордоном, якщо ви захворієте?
Якщо коротко: завдяки полісу можна отримати необхідне лікування та вберегтися від непередбачених витрат в іноземній країні.
Що включає в себе туристична страховка?
- покриття діагностування та лікування гострих вірусних респіраторних захворювань;
- медикаментозне забезпечення;
- амбулаторне та стаціонарне лікування.
Придбати страховий поліс можна на сайті компанії ЕКТА, в мессенджерах Viber і Telegram в чат-боті ЕКТА:
Якщо ви все-таки захворіли
Перше, що повинен зробити турист, у якого діагностували сезонний грип чи COVID-19 — звернутися до сервісної служби страхової компанії. Її номер знаходиться в полісі для виїзду за кордон. Далі застрахований отримує миттєву допомогу в залежності від особливостей страхового випадку та чинного регламенту країни перебування, відзначають спеціалісти ЕКТА. До переліку основних послуг страхового поліса входить діагностика, медична допомога, а також консультація щодо дотримання режиму самоізоляції.