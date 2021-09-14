Американська компанія Intel хоче відкрити завод з вироблення чипів у Європі, країну поки що не обрали

У списку претендентів – більше ніж 10 держав.

Американська компанія Intel, яка виробляє компоненти для комп'ютерів, планує відкрити велику фабрику з виготовлення чипів у Європі. Про це повідомив головний виконавчий директор Пет Гелсінгер, пише Fortune.

На будівництво підприємства мають намір виділити 95 млрд доларів, а старт проєкту планують вже у 2022 році.

"Ми хочемо побудувати в Європі велику фабрику", – заявив Гелсінгер.

За його словами, планується збудувати вісім виробничих об'єктів (модулів), а в кінцевому результаті вони будуть схожі на невелике місто. Очікується, що до роботи на підприємстві напряму залучать 10 000 людей і ще 90 000 робочих місць будуть підтримуватися включно з постачальниками.

Країна, в якій розташують фабрику, ще не обрана, але в Intel є список з понад 10 кандидатів. Загальний обсяг інвестицій за 10 років хочуть збільшити до еквіваленту 80 млрд євро.

За словами Гелсінгера, це буде провідна фабрика з виробництва мікросхем на планеті з технологіями, які нині розробляються у ASML – європейського постачальника напівпровідникового обладнання.

Проєкт із виробництва мікросхем є однією зі складових стратегії Гелсінгера, відомої як IDM 2.0. Згідно з нею, компанія не тільки розробляє та збирає власні мікросхеми, а й є напівпровідником для виробництва літійних виробів для конкурентів.

Intel – найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів і пристроїв, найбільш відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів.