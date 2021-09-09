Після реформату Центру Меблів та Галерей Деко у концептуальному магазині з'являться сучасні шоу-руми, масштабна зона проєктування та digital-сервіси.

Фото: Епіцентр

Мережа торговельних центрів Епіцентр провела реформат відділів Центр Меблів та Галереї Деко у київському ТЦ на вул. Берковецькій, 6-В. Вже 11-12 вересня тут офіційно відкриється абсолютно новий для компанії концепт, що став результатом колаборації двох відділів.

"Ми створили об’єднаний торговий простір Центру Меблів та Галерей Деко з єдиним стилем і візуальним оформленням. Тут покупець зможе зануритися в затишну домашню атмосферу за рахунок ще більшого акценту на готових рішеннях. В оновленому Центрі Меблів вони представлені в шоу-румах, обладнаних у вигляді задекорованих кімнат. Завдяки цьому покупець бачитиме, як меблі та елементи декору виглядають в комбінації з покриттям для підлоги, шпалерами чи освітленням. Таким чином ми максимально спрощуємо процес вибору та придбання товарів для дому", – пояснив керівник Центру меблів, в.о. директора направлення "Меблі" компанії "Епіцентр К" Олександр Лук'янченко.

Фото: Епіцентр

Фото: Епіцентр

У Галереї Деко велику увагу в ході реформату приділили систематизації асортименту, а також удосконаленню зонування і навігації, додає директор направлення "Деко" в мережі Епіцентр Анна Бондарєва.

Фото: Епіцентр

Фото: Епіцентр

Фото: Епіцентр

"Головна ідея нашої колаборації з Центром Меблів – створити максимально зручний та естетично привабливий торговий простір для покупця. З огляду на те, що ми пропонуємо найбільший в Україні асортимент посуду, текстилю та декору для дому, для нас було важливо максимально спростити процес пошуку необхідного споживачеві товару. Тому ми систематизували відділ так, щоб наш клієнт міг бачити максимальну кількість товарних категорій Галерей Деко з будь-якої точки торгової зали. Наша місія - це створення простору для мрій, натхнення та естетичного задоволення покупців. Надання клієнтам стильних та сучасних рішень для оформлення і декорування оселі", – зазначає Анна Бондарєва.

До офіційного відкриття нового концепту Епіцентр запустив відразу декілька креативних рекламних проявів. Зокрема, ще на початку тижня Києвом почала "подорожувати" спеціальна фотозона у вигляді обладнаної кімнати з балакучим кріслом. Останнє розмовляло з перехожими та запрошувало на відкриття оновленого Центру Меблів та Галерей Деко.

Фото: Епіцентр

Вже у четвер це крісло з’явилося на білборді висотою 4 метри, а на ньому сиділа дівчина, попиваючи ранкову каву. Відео з нею вже стало вірусним та розлетілося соцмережами.

Фото: Епіцентр

"Ми дивуємо не лише рекламою, ми готові здивувати наших клієнтів асортиментом та новим рішенням поєднати меблі та декор в Епіцентрі. Завітавши в оновлені галереї Деко та Центр Меблів, покупець зможе повністю зануритись в омріяну атмосферу домашнього затишку та побачити готові композиційні рішення для облаштування своєї оселі. Впевнена, що такий проєкт колаборації сподобається нашим відвідувачам", – підкреслила Chief Marketing Officer компанії "Епіцентр К"Ірина Шинкаренко.

Загалом, оновлені Галереї Деко розмістяться на площі 6400 кв. м і представлять близько 85 000 артикулів товарів. В департаменті посуду особливої уваги заслуговує зона вишуканої порцеляни провідних виробників світу, в тому числі з Японії. Серед окремо виділених зон відділу слід відзначити першу в мережі Арома-студію, де в бутіковому форматі представлено великий асортимент арома-продукції для дому. А також найбільшу в мережі Sleep-студію, де після придбання ліжка покупець зможе відразу ж обрати матрац, подушку, ковдру чи постільну білизну.

Фото: Епіцентр

У Центрі Меблів буде представлено 4000 артикулів на 6000 кв. м площі. Тут розпочне роботу абсолютна нова зона Проєктування меблів. У ній реалізували ергономічний простір з розширеним вибором зразків продукції та новим програмним забезпеченням, що дозволить істотно прискорити процес проєктування.

Фото: Епіцентр

Серед інших нововведень – значне розширення сервісу виготовлення меблів під замовлення та нова виставка стільців та крісел. В останній з’являться нові game-зона і kid-зона з ігровими та дитячими кріслами відповідно.

Орієнтуючись на потреби вимогливого столичного споживача в оновлених відділах розширили пропозицію товарів більш дорогого та середнього цінових сегментів. А враховуючи динамічний розвиток e-commerce, впровадили цілу низку нових digital-сервісів.

Зокрема, на території Центру Меблів встановили спеціальні екрани, за допомогою яких покупець зможе самостійно, без залучення дизайнера скомпонувати і візуалізувати різні меблі з елементами декору. Поряд розташувалися точки для онлайн-замовлень, які дозволять відвідувачам ознайомитися з повним асортиментом меблів та зробити замовлення товару, не представленого у фізичному магазині.