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Компанія "Поллі-сервіс" виграє 85% спеціалізованих тендерів в Україні Новости компаний

Найбільше в Європі українське підприємство захищеного друку і персоналізації за своїм технологічним оснащенням і виробничими потужностями не має рівних у жодній країні світу. Про це повідомила Наталія Кочубей, голова ради директорів ТОВ "Поллі-Сервіс" у інтерв'ю виданню BitukMedia.

"У «Поллі-Сервісу» немає конкурентів за технологічним оснащенням і виробничими потужностями. Простий приклад – 85% всіх спеціалізованих і профільних тендерів в Україні за останні три роки виграла наша компанія", – зазначила Наталія Кочубей.

"Поллі-Сервіс" – найбільше в Європі підприємство захищеного друку стабільно працює на українському ринку і забезпечує державі багатомільйонні надходження від податків

Щоб займати лідерські позиції, підприємство постійно вдосконалює власні технології. 

"У світі, що стрімко розвивається, потрібно бути на крок, а краще на декілька кроків попереду. Ми абсолютно точно знаємо, які вимоги до захисту документів буде через рік і через п'ять років ставити світова спільнота, – підкреслила Наталія Кочубей. – Фахівці «Поллі-Сервіс» не просто відстежують сучасні тенденції, ми постійно інвестуємо в науку, розробку інноваційних технологій".

Інновації "Поллі-Сервісу" визнані на найвищому міжнародному рівні, а унікальним патентам немає аналогів у світі. У групи компаній Industrial Innovation Group, до якої входить ТОВ "Поллі-Сервіс", на сьогодні 399 об'єктів інтелектуальної власності. В арсеналі знакових проєктів компанії – розробка і виробництво електронного паспорту співробітників INTERPOL, паспортів ювелірних виробів та їх миттєва ідентифікація для всесвітньо відомого бренду De Beers Diamond, перший український закордонний паспорт з полікарбонатною сторінкою даних, перше електронне посвідчення водія та створення найбільшого конгломерату захищеного друку в світі – першого і єдиного незалежного високовиробничого індустріального комплексу захищеного друку NASPS в Єгипті.

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ТОВ "Поллі-Сервіс" – українська компанія, яка створює високоінтелектуальні комплексні рішення для персоналізації, захисту документів, пластикових карт, а також інформаційних систем. Компанія є лідером у галузі ID-документів, розробки і впровадження ІТ-систем, забезпечує технічне обслуговування на основі власних технологічних продуктів, інтеграційних систем і об'єктів інтелектуальної власності. «Поллі-Сервіс» є архітектором всесвітнього глобального проекту з виробництва перших електронних ID-документів для організації INTERPOL, які сьогодні використовуються більш, ніж у 190 країнах світу.

https://www.polly-service.com/

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