Історія розвитку смартгодинників

Зародження ідеї
Творцями розумних годинників стали японці. У 1982 році компанії Seiko вдалося випустити розумний гаджет, який поєднував годинник і невеликий телевізор. Модель не мала популярності серед звичайних покупців через високу ціну та громіздкість. Однак ідея набула поширення.
Через деякий час Seiko пішли далі, забезпечивши пристрій знімною клавіатурою і можливістю зберігати деякі дані. Не поступалися їм і Casio, які створили годинник-комп'ютер, обладнаний ІЧ-портом.
У середині 90-х, в епоху наручних смартгаджетів увійшла Америка. Спочатку це були Data Link, що дозволяють зчитувати дані просто з екрана монітора і зберігати їх. А надалі і Linux Watch, оснащені власною операційною системою і з можливістю під'єднуватися до всесвітньої павутини та виконувати елементарні функції.
Перші сучасні моделі
З кожною новою моделлю кількість функцій зростала. З'явилися:
- спортивні режими;
- крокомір;
- пульсоксиметр;
- моніторинг сну;
- секундомір;
- кисневий датчик;
- таймер і багато іншого.
Згодом годинники були забезпечені захистом від води, можливістю автоматично розпізнавати активність; з'явився ряд цікавих доповнень.
Окремої уваги варті дитячі моделі. Вони дозволяють здійснювати дзвінки на задані номери, отримувати смс і навіть робити фото- й відеозйомку. Такі вироби оснащені і режимом безпеки. Батьки можуть відстежувати розташування дитини за допомогою GPS, а діти — легко сповістити про небезпеку натисканням однієї кнопки.
Технології не стоять на місці. Можливості смартгаджетів розширюються, а значить, у майбутньому на нас чекає поява інноваційних пристроїв, які повністю перевернуть наш світогляд. Залишилося чекати зовсім недовго.