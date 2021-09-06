Історія розвитку смартгодинників

Смартгодинники все більш активно використовуються мільйонами людей по всьому світу. До покупки спонукають стильний дизайн і широкий функціонал. Але так було не завжди. Якщо зараз купити модні смартгодинники в АЛЛО або іншому магазині не складно, при цьому асортимент досить широкий, то спочатку вони були доступні лише обраним. Як же починалася історія смартгодинників?

Зародження ідеї

Творцями розумних годинників стали японці. У 1982 році компанії Seiko вдалося випустити розумний гаджет, який поєднував годинник і невеликий телевізор. Модель не мала популярності серед звичайних покупців через високу ціну та громіздкість. Однак ідея набула поширення.

Через деякий час Seiko пішли далі, забезпечивши пристрій знімною клавіатурою і можливістю зберігати деякі дані. Не поступалися їм і Casio, які створили годинник-комп'ютер, обладнаний ІЧ-портом.

У середині 90-х, в епоху наручних смартгаджетів увійшла Америка. Спочатку це були Data Link, що дозволяють зчитувати дані просто з екрана монітора і зберігати їх. А надалі і Linux Watch, оснащені власною операційною системою і з можливістю під'єднуватися до всесвітньої павутини та виконувати елементарні функції.

Перші сучасні моделі

У 2009-2010 роках уявлення про смартгодинники змінилося – і на ринок вийшли перші моделі, які за своїм зовнішнім виглядом і функціоналом максимально наближені до сучасних. Відтоді аксесуар міг працювати повністю автономно, виходити у всесвітню мережу і навіть здійснювати дзвінки.

З кожною новою моделлю кількість функцій зростала. З'явилися:

спортивні режими;

крокомір;

пульсоксиметр;

моніторинг сну;

секундомір;

кисневий датчик;

таймер і багато іншого.

Згодом годинники були забезпечені захистом від води, можливістю автоматично розпізнавати активність; з'явився ряд цікавих доповнень.

Окремої уваги варті дитячі моделі. Вони дозволяють здійснювати дзвінки на задані номери, отримувати смс і навіть робити фото- й відеозйомку. Такі вироби оснащені і режимом безпеки. Батьки можуть відстежувати розташування дитини за допомогою GPS, а діти — легко сповістити про небезпеку натисканням однієї кнопки.

Технології не стоять на місці. Можливості смартгаджетів розширюються, а значить, у майбутньому на нас чекає поява інноваційних пристроїв, які повністю перевернуть наш світогляд. Залишилося чекати зовсім недовго.