Сучасний ремонт телевізорів в СЦ

Ремонт телевізорів у Києві

Сучасні РК телевізори повністю відрізняються від своїх попередників, як за зовнішнім виглядом, так і за можливостями. Вони стали набагато більших розмірів, але при цьому з тонкою, вразливою матрицею, яку дуже легко пошкодити. Якщо таке відбувається, ремонт телевізорів складний та дорогий, оскільки може складатися виключно в заміні матриці, що вийшла з ладу.

Чому РК матрицю так легко пошкодити?

Заміна матриці в Києві

Принцип роботи LCD і LED моделей практично однаковий, зображення в тому та в іншому випадку виводиться на екран, але підсвічується по різному - в LCD лампами, в LED світлодіодами. Попри дані відмінності, матриця у них однакова, що складається з найтоншого скла, яке легко пошкодити. Визначити, можливий її ремонт чи знадобиться заміна, можуть тільки телемайстри сервісного центру, яким доводиться стикатися з такими випадками пошкодження матриці:

через погане кріплення телевізор зірвався зі стіни та впав на підлогу;

по матриці вдарили якимось предметом (дитячою іграшкою, ключами, телефоном);

діти під час гри подряпали екран;

домашні тварини зіштовхнули телевізор з тумбочки;

контакт матриці з будь-якою рідиною.

Незалежно від того, як виникла несправність, неминучою стане заміна матриці. Саме тому власникам РК телевізорів необхідно пам'ятати, що тільки дбайливе, акуратне поводження з матрицею, повною мірою продовжить "життя" телевізора без дорогого ремонту. Також варто знати, що такої складності ремонт телевізорів не в майтерні неможливий, оскільки для заміни нової матриці знадобиться не тільки відповідне приміщення, але також наявність спеціального обладнання.

Коли у квартирі є маленькі діти або тварини, найкращим рішенням стане установка телевізора вище на стіні, щоб вони не могли до нього дістати. Поряд з цим, за матрицею необхідно правильно доглядати, періодично очищаючи її від пилу. Використовувати для цих цілей мокрі ганчірки, а також агресивні хімічні засоби, категорично забороняється.

Ремонт телевізорів можливий, якщо на матриці з'явилися різні дефекти, кольорові смуги, коли картинка «зависає», пропадає та знову з'являється. Такі несправності можуть бути пов'язані з виходом з ладу гнучких плат, які розташовані в склі матриці. В такому випадку заміна матриці може і не знадобитися, оскільки при наявності відповідного сучасного обладнання, можливий ремонт даних плат, або їх заміна на нові.

Зовсім по іншому складаються обставини, коли на екрані телевізора з'являється навіть незначний механічний дефект. Тоді доведеться відвозити пристрій в сервісний центр, оскільки ремонт телевізорів вдома з такою складністю, коли гарантовано доведеться виконувати заміну нової матриці, неможливий.

Телемайстер у Києві

Не менш поширеним є ремонт, коли зображення на екрані повністю пропадає, однак звучання присутнє. Судячи з практики, ремонт телевізорів буде спрямований на відновлення LED підсвітки, що повинно бути підтверджено проведеною діагностикою, за допомогою якої можна визначити, чи буде потрібною заміна несправних компонентів, чи можливе їх відновлення.

Якщо все ж на матриці з'явилися такі візуальні ушкодження, як тріщини, подряпини, сколи, дірки, різнокольорові плями і смуги, будьте готові до того, що знадобиться дорога заміна матриці. На додаток, з такою проблемою доведеться звертатися в сервісну майстерню, оскільки ніхто не буде виконувати такої складності ремонт телевізорів!