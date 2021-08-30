Особливості оформлення мікропозик в Україні

Одним з найбільш сучасних і, що досить важливо, безвідмовних способів отримати гроші в борг є мікропозики. Зробити це нескладно - достатньо вибрати відповідний сервіс кредитування, оформити заявку і скористатися отриманою сумою відповідно до своїх потреб.

Мікропозику в Україні можна оформити де завгодно, основна умова - наявність інтернету. Переважна більшість сервісів кредитування сьогодні проводять всі розрахунки дистанційно, не користуючись стаціонарними офісами.

Хто може скористатися послугою

Немає ніяких особливих умови, що дозволяють скористатися послугою кредитування через мікрофінансову організацію.

Для того, щоб стати клієнтом мікрофінансової компанії й отримати в борг невелику суму на поточні потреби, необхідно відповідати всього двом критеріям: бути громадянином України й не мати істотних прострочень по платежах перед іншими фінансовими організаціями.

Особливості мікрокредитування

Перша відмінність мікрокредиту від інших видів позик - це сума. На відміну від звичайного споживчого кредиту, тут мається на увазі невелика сума в кілька тисяч гривень, яку можна витратити куди завгодно. На відміну від банківських позик, тут немає цільового призначення, та й взагалі говорити кому-небудь про те, що ви оформили кредит, не обов'язково. Вся процедура проходить онлайн, а рішення про видачу грошей приймає комп'ютерний алгоритм, так що, якщо ви повернете гроші вчасно, про нього ніхто не дізнається.

Фінансові тонкощі мікропозик

Ще однією відмінною особливістю мікропозик є сама сума кредитування. Тут йде мова про можливість взяти в борг навіть 100-200 гривень, в той час, як в банках такі питання навіть і не розглядають. Максимальна сума в різних кредитних онлайн-сервісах відрізняється, але зафіксована в межах від 15 до 25 тисяч гривень.

Причому при першому зверненні клієнта найчастіше схвалюють не більше 3-5 тисяч, а кожного наступного разу сума збільшується.

Мікрофінансові організації перш за все відрізняються від банків розміром процентної ставки й принципом її нарахування. Тут відсотки нараховують не за місяць, а за кожен день користування грошима. Може здатися, що це дуже невигідно, але якщо врахувати, що гроші видаються на дуже короткий термін і без будь-яких умов, то думка змінюється. Крім того, багато МФО постійно влаштовують акції та розіграші промокодом, що дозволяють отримати мікропозик на найвигідніших умовах.