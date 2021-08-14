Facebook впроваджує наскрізне шифрування для дзвінків в Messenger

Корпорація Facebook розгорнула наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger. Таким чином комунікаційна платформа отримала ще один рівень конфіденційності.
Про це повідомляє Reuters.
В сервісах WhatsApp і Messenger Facebook наразі вже є наскрізне шифрування особистих текстових повідомлень, що відправляються користувачами. Тепер шифрування буде застосовуватися до всіх видів комунікації на платформі.
“Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram”, - йдеться в повідомленні Facebook.
У ньому також наголошується,що функція безпеки також буде протестована в найближчі тижні в групових чатах Messenger.