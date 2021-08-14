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Facebook впроваджує наскрізне шифрування для дзвінків в Messenger

Тепер шифрування буде застосовуватися до всіх видів комунікації на платформі.

Facebook впроваджує наскрізне шифрування для дзвінків в Messenger
Фото: EPA/UPG

Корпорація Facebook розгорнула наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger. Таким чином комунікаційна платформа отримала ще один рівень конфіденційності.

Про це повідомляє Reuters.

В сервісах WhatsApp і Messenger Facebook наразі вже є наскрізне шифрування особистих текстових повідомлень, що відправляються користувачами. Тепер шифрування буде застосовуватися до всіх видів комунікації на платформі.

“Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram”, - йдеться в повідомленні Facebook.

У ньому також наголошується,що функція безпеки також буде протестована в найближчі тижні в групових чатах Messenger.

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