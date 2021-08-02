​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
ГоловнаТехнології

Google закриває свої сервіси для власників старих версій Android

На дзвінки та інші стільникові послуги обмеження не поширюється.

Google закриває свої сервіси для власників старих версій Android
Фото: gazeta.ru

Компанія Google повністю зупиняє підтримку смартфонів на Android старше 2010 року випуску з 27 вересня. Їхні користувачі не зможуть авторизуватися в додатках Google.

Про це повідомляється в блозі компанії.

"У межах наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб наші користувачі почували себе у безпеці, Google більше не дозволятиме вхід в облікові записи на пристроях Android з операційною системою Android 2.3.7 і нижче, починаючи з 27 вересня 2021 року", - зазначили в Google.

У компанії додали, що користувачі можуть отримувати помилки щодо логіну або пароля при спробі використовувати продукти Google, такі як Gmail, YouTube і Google Maps.

На дзвінки та інші стільникові послуги обмеження не поширюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також