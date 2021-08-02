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Джихадисти заполонили пропагандою тероризму соцмережу команди Трампа

Платформа була створена як "більш вільна" альтернатива Facebook і Twitter. 

Джихадисти заполонили пропагандою тероризму соцмережу команди Трампа
Фото: Новости США

Лише через тиждень після створення командою експрезидента США Дональда Трампа соцмережі Gettr її заполонили терористичною пропагандою. Зокрема, там публікують інформацію прихильники ІДІЛ, пише Politico.

Тепер Gettr містить багато матеріалів, пов'язаних з джихадом, зокрема графічні відео, на яких терористи обезголовлюють жертв. Швидке поширення таких матеріалів ставить соцмережу в незручне становище, оскільки її розробники анонсували її як більш вільну альтернативу Facebook і Twitter.

На сторінці, присвяченій ІДІЛ у Facebook, було опубліковано повідомлення про появу нової соцмережі, після чого вже наступного дня на Gettr зареєстрували 15 пов'язаних з терористичною організацією акаунтів. 

Нагадаємо, на початку липня команда 45-го президента США Дональда Трампа запустила нову соціальну мережу під назвою Gettr. В описі платформи йдеться про те, що її місія – "боротьба з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями в соцмережах і створення реального ринку ідей".

Ідея створення власної соцмережі з'явилася у Трампа, коли його сторінки заблокували у Facebook і Twitter після штурму Капітолію 6 січня. 

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