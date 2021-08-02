Джихадисти заполонили пропагандою тероризму соцмережу команди Трампа

Платформа була створена як "більш вільна" альтернатива Facebook і Twitter.

Лише через тиждень після створення командою експрезидента США Дональда Трампа соцмережі Gettr її заполонили терористичною пропагандою. Зокрема, там публікують інформацію прихильники ІДІЛ, пише Politico.

Тепер Gettr містить багато матеріалів, пов'язаних з джихадом, зокрема графічні відео, на яких терористи обезголовлюють жертв. Швидке поширення таких матеріалів ставить соцмережу в незручне становище, оскільки її розробники анонсували її як більш вільну альтернативу Facebook і Twitter.

На сторінці, присвяченій ІДІЛ у Facebook, було опубліковано повідомлення про появу нової соцмережі, після чого вже наступного дня на Gettr зареєстрували 15 пов'язаних з терористичною організацією акаунтів.

Нагадаємо, на початку липня команда 45-го президента США Дональда Трампа запустила нову соціальну мережу під назвою Gettr. В описі платформи йдеться про те, що її місія – "боротьба з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями в соцмережах і створення реального ринку ідей".

Ідея створення власної соцмережі з'явилася у Трампа, коли його сторінки заблокували у Facebook і Twitter після штурму Капітолію 6 січня.