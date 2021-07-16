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Інженери NASA відновили роботу телескопа Hubble

Резервна система космічного апарату відновила роботу в нормальному режимі.

Інженери NASA відновили роботу телескопа Hubble
Телескоп Hubble
Фото: NASA

Фахівці національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) успішно підключили резервне апаратне забезпечення на телескопі Hubble.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.

Зазначається, що інженери підключили резервні блок живлення і блок управління, а також засоби форматування наукових даних до іншої сторони модуля Наукового інструментарію, управління і обробки даних (SI C & DH).

Крім того, ряд видів обладнання на борту Hubble було переключено до резервного модулю через альтернативні інтерфейси. В результаті робіт резервна система відновила роботу в нормальному режимі.

"Команда Hubble зараз стежить за обладнанням, щоб переконатися, що все працює правильно. Потім група проведе калібрування приладів перед поновленням нормальної наукової роботи", - йдеться в повідомленні NASA.

Телескоп Hubble перестав працювати через збій в роботі системи 13 червня. В результаті всі прилади телескопа були переведені в безпечний режим.

Космічний телескоп "Хаббл" запущено 25 квітня 1990 року з космічного човника "Діскавері". Уникаючи спотворень атмосфери, Хаббл має безперешкодний огляд, який дозволяє вивчати планети, зірки та галактики, які знаходяться на відстані понад 13,4 мільярда світлових років від Землі.

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