На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На британському авіаносці Queen Elizabeth на ковід захворіли понад 100 вакцинованих моряків
На британському авіаносці Queen Elizabeth на ковід захворіли понад 100 вакцинованих моряків
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
ГоловнаТехнології

​Twitter вирішив закрити свій аналог "сторіз" менше ніж за рік після запуску

Формат не став популярним серед користувачів.

​Twitter вирішив закрити свій аналог "сторіз" менше ніж за рік після запуску
Фото: twitter.com

Соціальна мережа Twitter вирішила закрити свій аналог "сторіз", запущений менше року тому.

Формат Fleets більше не буде доступний з 3 серпня, повідомив у блозі Twitter керівник цього продукту Ілля Браун. За його словами, причина закриття Fleets - непопулярність цього формату, з листопада 2020 року практично не було збільшення кількості регулярних користувачів сервісу.

Функція Fleets була доступна тільки в додатках для iOS и Android. Вона дозволяла ділитися "швидкоплинними або минущими думками" в постах, які зникають через 24 години. Такі пости не отримують ретвітів, вони можуть містити текст, відео, гіфки, стікери чи фотографії.

Нагадаємо, що такий формат дуже популярний в Instagram, тому його намагалися копіювати й інші соціальні мережі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також