​Twitter вирішив закрити свій аналог "сторіз" менше ніж за рік після запуску

Соціальна мережа Twitter вирішила закрити свій аналог "сторіз", запущений менше року тому.

Формат Fleets більше не буде доступний з 3 серпня, повідомив у блозі Twitter керівник цього продукту Ілля Браун. За його словами, причина закриття Fleets - непопулярність цього формату, з листопада 2020 року практично не було збільшення кількості регулярних користувачів сервісу.

Функція Fleets була доступна тільки в додатках для iOS и Android. Вона дозволяла ділитися "швидкоплинними або минущими думками" в постах, які зникають через 24 години. Такі пости не отримують ретвітів, вони можуть містити текст, відео, гіфки, стікери чи фотографії.

Нагадаємо, що такий формат дуже популярний в Instagram, тому його намагалися копіювати й інші соціальні мережі.