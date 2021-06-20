Очікується, що місія триватиме близько шести з половиною годин.

Астронавти Міжнародної космічної станції (МКС) вийшли у відкритий космос для встановлення нової сонячної панелі.

Про це повідомляє NASA.

Астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке та астронавт NASA Шейн Кімбро мають встановити та розгорнути сонячну панель iROSA. Очікується, що місія триватиме близько шести з половиною годин.

Це вже четвертий спільний вихід Песке та Кімбро у відкритий космос. Під час попереднього виходу 16 червня астронавти змонтували першу панель, однак через технічні проблеми вони не змогли її розгорнути.

В січні та березні 2017 року вони провели чергове оновлення потужності станції, замінивши нікель-водневі акумулятори на нові літій-іонні батареї.

Нагадаємо, раніше керівник NASA запропонував російській стороні продовжити експлуатацію Міжнародної космічної станції (МКС) при забезпеченні необхідного державного фінансування до 2030 року.