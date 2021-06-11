​Facebook дозволив співробітникам працювати вдома після закінчення пандемії

Будь-хто, чиї обов'язки можуть виконуватися віддалено, може просити про роботу поза офісом.

Компанія Facebook дозволила співробітникам, які можуть виконувати свої обов'язки поза офісом, працювати віддалено після закінчення пандемії Covid.

Про це повідомляє ВВС.

Виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг сказав співробітникам, що планує працювати віддалено до половини 2022 року. Раніше він уже говорив, що половина із 60 тис. співробітників компанії може протягом десяти років працювати вдома.

Очікується, що офіси Facebook відкриються в повному обсязі в жовтні, проте співробітники без дозволу на віддалену роботу повинні принаймні половину часу проводити на робочому місці.

Керівник Facebook, якого цитує Wall Street Journal, відмовився сказати, скільки співробітників в даний час має дозвіл працювати вдома, але заявив, що компанія схвалила близько 90% запитів.

Великі технологічні фірми Apple і Google нещодавно змінили умови роботи під час пандемії, сказавши співробітникам повернутися в офіс найближчими місяцями.