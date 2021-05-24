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Нова Генерація Року. Інна Костиря отримала премію "Людина року" Like

Спеціально для нагородження Загальнонаціональної премії «Людина року» доктор політичних наук, проректор Київського національного університету культури та мистецтв Інна Костиря попросила українського дизайнера Івана Фролова зшити наряд.

Нацеремонії нагородження ювілейної, 25-ї Загальнонаціональної програми «Людина року— 2020» номінантка премії «Нова генерація року» Інна Костиря з'явилася начервоній доріжці усукні українського бренду Frolov.

Спеціально для нагородження Інни Костирі культовий український дизайнер Іван Фролов, який працює у жанрі інтелігентна провокація, розробив вечірнє вбрання.

Розкішна сукня зі шлейфом класичного червоного кольору доповнена нюдовими вставками, повністю прикрашена вертикальними рядами каменів у дусі бренду. Особливу увагу привертав яскравий бант на плечі та незвичайний крій вбрання.

Доповнював вечірній образ оксамитовий клатч у тон сукні.

Фролов шиє одяг люкс-класу. Клієнтками FROLOV є перша леді країни Олена Зеленська, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Ірина Білик, Даша Астаф'єва, Катерина Осадча, Маша Єфросиніна, Міла Йовович, співачки Дуа Липа, Демі Ловато й багато інших українських і зарубіжних зірок.

 

Инна Костяря в сукні від бренду Frolov. Фото з Instagram Інни Костирі.
Инна Костяря в сукні від бренду Frolov. Фото з Instagram Інни Костирі.

Фото у вечірньому вбранні Інни Костирі в соціальній мережі Instagram викликало шквал коментарів і захоплення.

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