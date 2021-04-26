Ingenuity пролетів рекордні 50 м на висоті 5 м, розвинувши при цьому рекордну швидкість 2 м/с.

Літальний апарат "Геніальність" Аерокосмічного агентства США NASA 25 квітня здійснив третій випробувальний політ на Марсі, під час якого встановив кілька рекордів.

Як інформували в NASA, гелікоптер Ingenuity пролетів рекордні 50 м на висоті 5 м, розвинувши при цьому рекордну швидкість 2 м/с, що приблизно дорівнює 7 км/год.

У NASA відзначили, що в цей раз Ingenuity летів швидше і далі, ніж під час будь-яких випробувань на Землі.

Під час польоту оператори перевірили відеокамери і програмне забезпечення вертольота.

Четвертий політ Ingenuity має відбутися за кілька днів.

Американське космічне агентство NASA в понеділок, 19 квітня, вперше запустило вертоліт у атмосфері Марсу. Перший позаземний дрон зумів піднятися на висоту три метри і протримався там кілька десятків секунд.