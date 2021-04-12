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На хакерському форумі оприлюднили дані 1,3 млн акаунтів Clubhouse

У компанії заперечують хакерську атаку – вся опублікована інформація була у відкритому доступі. 

На хакерському форумі оприлюднили дані 1,3 млн акаунтів Clubhouse
Фото: Cyber News

На хакерському форумі оприлюднили базу даних з 1,3 млн акаунтів Clubhouse - відносно нової соцмережі, що працює за принципом радіотрансляції і дає можливість користувачам слухати і брати участь в обговореннях різних тем. 

Зокрема, опубліковані назви акаунтів, імена користувачів, фото, пов'язані Twitter та Instagram- акаунти, кількість підписників, дата приєднання до соцмережі та інформація про людину, яка надіслала користувачу запрошення до приєднання, пишуть Cyber News.

При цьому в Clubhouse заявили, що їхні системи не були зламані – уся опублікована інформація була загальнодоступною. Конфіденційна інформація, як то дані кредитних карт, не була оприлюднена.

Cyber News відзначають, що база даних може використовуватися для цільового фішингу.

Нагадаємо, що у квітні на хакерському форумі опублікували телефонні номери та інші персональні дані 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook із 106 країн. У компанії заявили, що дані користувачів соцмережі були розсекречені шляхом вилучення інформації з платформи і через функцію імпорту контактів, а не внаслідок хакерської атаки.

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