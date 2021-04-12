На хакерському форумі оприлюднили дані 1,3 млн акаунтів Clubhouse

У компанії заперечують хакерську атаку – вся опублікована інформація була у відкритому доступі.

На хакерському форумі оприлюднили базу даних з 1,3 млн акаунтів Clubhouse - відносно нової соцмережі, що працює за принципом радіотрансляції і дає можливість користувачам слухати і брати участь в обговореннях різних тем.

Зокрема, опубліковані назви акаунтів, імена користувачів, фото, пов'язані Twitter та Instagram- акаунти, кількість підписників, дата приєднання до соцмережі та інформація про людину, яка надіслала користувачу запрошення до приєднання, пишуть Cyber News.

При цьому в Clubhouse заявили, що їхні системи не були зламані – уся опублікована інформація була загальнодоступною. Конфіденційна інформація, як то дані кредитних карт, не була оприлюднена.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo — Clubhouse (@joinClubhouse) April 11, 2021

Cyber News відзначають, що база даних може використовуватися для цільового фішингу.

Нагадаємо, що у квітні на хакерському форумі опублікували телефонні номери та інші персональні дані 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook із 106 країн. У компанії заявили, що дані користувачів соцмережі були розсекречені шляхом вилучення інформації з платформи і через функцію імпорту контактів, а не внаслідок хакерської атаки.