Интернет как зеркало

Как сегодня оценивают интернет ? От «традиционного»: «Это помойка!» до более редкого: «Интернет — организация серьёзная, врать не будет!» (сам лично слышал, хоть и давно: лет почти 30 назад; сейчас такого не скажут).

Возможно, этот материал кому-то и покажется «ниачём». Но надеюсь и на то, что для кого-то эти мысли вслух окажутся интересны и созвучны мыслям собственным.

А как книги? От грибоедовско-фамусовского (часто ошибочно считают скалозубовским): «Забрать все книги бы, да сжечь» до хрестоматийного: «Книга — источник знаний!»

Если предложить оценить эти суждения, то, думаю, «помойку» всё же поддержат больше, чем «врать не будет», а по книгам — к «источнику знаний» народ явно ближе, чем к дикому «сжечь». Хотя бывало, что и жгли.

Итак, книгам доверяют больше, но пользуются ими всё меньше. А с интернетом — естественно, наоборот. Хотя почему это естественно? А потому что пользуются не тем, чему доверяют, а тем, что удобнее. Или тем, что кажется удобным. В соответствии с привычкой, сформированной временем.

С другой стороны, вряд ли кто будет спорить и с тем, что старшим привычнее книга (она и листается «как надо», и выглядит «душевнее»).

Как и с тем, что Википедия зачастую больше заслуживает доверия, чем печатные энциклопедии: она быстрее успевает за изменениями. Беда лишь в том, что в Сети википедийное — в меньшинстве. А в большинстве — такой себе мусорок.

Но спорить с прогрессом бесполезно. Он — как демократия: может, и не всем хорош, но непобедим. С ним бороться (например, не замечать) — как ломать машины, то есть бесперспективно. Его можно душить цензурой и запретами (как в Китае), но он всё равно вынырнет и выпрыгнет.

Да, это зачастую «забор» (аналог дадзыбао, как там же), но важно не это, а другое: интернет — зеркало.

И для тех, кто пишет (кто-то самовыражается через ту же Википедию, а кто-то — через анонимные «комментарии»), и для тех, кто читает (умно-полезное или равнозаборное).

Так что дело не в цензуре или её отсутствии. Дело — во внутреннем цензоре каждого. И для «пописАть», и для «почитать». А возможности — есть для всех. Причём без границ, что и хорошо, и плохо, но в любом случае неизбежно.

«Каждый выбирает для себя» (надеюсь, потомки ещё назовут Левитанского великим, и не за эту строчку, а «за вообще»). Вот — Масяня, а вот — Достоевский. Вот — поиграй, а вот — про дезоксирибонуклеиновую кислоту. Вот — можно похамить под ником, а вот — чем Хокинг дополнил Эйнштейна. Вот — Уиллис, а вот — Улисс. Всё, для всех и на всех языках.

«Я ль на свете всех милее?» — интересовалась пушкинская Царица у говорящего (и показывающего?) зеркальца. Чем не прообраз компьютера с интернетом? Кстати, айфон/смартфон, куда всё чудесно закачивается, даже визуально похож на зеркальце, так что Пушкин что-то знал! Главное, что интернет – это ЗЕРКАЛО. Любого пользователя. Такая вот «организация».