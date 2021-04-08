Фото: nasa.gov

За допомогою телескопа Hubble американським астрономам вдалося виявити два квазари, розташовані так близько один до одного, що на телескопічних фото вони виглядають як єдиний об'єкт. Вік кожного з квазарів становить не менш ніж 10 млрд років.

Таку близькість квазарів астрономи пояснюють їх розташуванням у ядрах двох галактик, що зливаються, повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

Провідний дослідник з Університету Іллінойсу Юе Шень вважає, що на кожні тисячу квазарів припадає один подвійний, але їх виявлення у Всесвіті схоже на пошук голки в копиці сіна.

Фото: nasa.gov

Відкриття нових квазарів дає вченим можливість досліджувати зіткнення галактик і злиття надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті. Найбільше число квазарів у космічному просторі могло було близько 10 мільярдів років тому.

"Це насправді перший зразок подвійних квазарів у піковий момент утворення галактик, за допомогою яких ми можемо досліджувати ідеї про те, як надмасивні чорні діри об'єднуються, щоб зрештою утворити бінар", - сказала член дослідницької групи Надія Закамська з Університету Джона Гопкінса в Балтиморі, штат Меріленд.

Квазари - одні з найяскравіших об'єктів у видимому Всесвіті. Вважається, що вони являють собою активні ядра галактик на початковому етапі розвитку, в яких надмасивна чорна діра поглинає навколишню речовину, формуючи аккреційний диск. Він і є джерелом виключно потужного випромінювання, яке в десятки і сотні разів перевищує сумарну світність всіх зірок таких галактик, як наша.