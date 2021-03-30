Черговий прототип космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX, що розробляється для місій на Місяць і Марс, після випробувального суборбітального польоту вибухнув при спробі посадки.

Пряма трансляція випробування Starship велася на сторінці SpaceX в твіттері.

Запуск Starship SN11 (одинадцятого серійного випробувального апарату) був здійснений з полігону компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас 30 березня.У рамках випробування корабель вийшов на висоту 10 км з наступним відключенням двигунів, аеродинамічним гальмуванням, повторним запуском двигунів для повернення в вертикальне положення і м'якої посадки на стартовий майданчик.

Однак за хвилину до приземлення пропав відеосигнал з борта корабля. За наявними даними, він вибухнув. Про причини SpaceX не повідомляє.

Live feed of Starship SN11 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Dl0iss2aPZ — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

Корабель повторив програму випробування прототипів Starship SN8 і SN9, які після суборбітального польоту розбилися при посадці, а також SN10, який вибухнув через сім хвилин після успішної посадки через отримані при цьому пошкодження. Це вже четверте поспіль невдале випробування при польоті на суборбітальну висоту.