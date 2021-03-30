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Прототип корабля SpaceX знову вибухнув при посадці

Це четверте поспіль невдале випробування при польоті на суборбітальну висоту.

Прототип корабля SpaceX знову вибухнув при посадці

Черговий прототип космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX, що розробляється для місій на Місяць і Марс, після випробувального суборбітального польоту вибухнув при спробі посадки.

Пряма трансляція випробування Starship велася на сторінці SpaceX в твіттері.

Запуск Starship SN11 (одинадцятого серійного випробувального апарату) був здійснений з полігону компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас 30 березня.У рамках випробування корабель вийшов на висоту 10 км з наступним відключенням двигунів, аеродинамічним гальмуванням, повторним запуском двигунів для повернення в вертикальне положення і м'якої посадки на стартовий майданчик.

Однак за хвилину до приземлення пропав відеосигнал з борта корабля. За наявними даними, він вибухнув. Про причини SpaceX не повідомляє.

Корабель повторив програму випробування прототипів Starship SN8 і SN9, які після суборбітального польоту розбилися при посадці, а також SN10, який вибухнув через сім хвилин після успішної посадки через отримані при цьому пошкодження. Це вже четверте поспіль невдале випробування при польоті на суборбітальну висоту.

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