Прототип космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX здійснив успішний зліт і посадку, але вибухнув невздовзі після приземлення.

Це перша успішна посадка прототипу, яку компанії вдалося виконати. Ілон Маск оцінював успішність випробувань Starship SN10 (десятий прототип) на 60%, пише "Українська правда". Запуск прототипа було відкладено на декілька годин, один зі стартів перервали буквально за мить до старту. Маск у Twitter повідомив, що це пов'язано з налаштуваннями параметрів двигуна корабля.

Випробування прототипу проходили на полігоні SpaceX у штаті Техас. Корабель піднявся на 10 км, усі процеси – вимкнення двигунів, аеродинамічне гальмування, повторний запсу двигунів для повернення у вертикальне положення та м'яка посадка – пройшли успішно, пише "Інтерфакс-Україна". Загалом політ зайняв 6,5 хвилин. Після посадки корабель загорівся і вибухнув.

У майбутньому корабель Starship хочуть запускати для далеких космічних місій ракетою-носієм Super Heavy.

Нагадаємо, у грудні 2020 прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.

У травні 2020 корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це був не перший інцидент з прототипом. У кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також привела до вибуху і знищення ракети.

У листопаді 2019 інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність в Бока-Чіка. Тоді співробітники SpaceX тестували паливні баки ракети, їх намагалися до межі заповнити кріогенною рідиною (рідким киснем або азотом). Однак під час випробування верхня перегородка ракети розірвалася і вилетіла за межі стартового майданчика, після чого з апарату повалили густі клуби диму.