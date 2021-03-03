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Японський мільярдер оголосив про пошук 8 людей для польоту в космос кораблем Маска

Місія deerMoon запланована на 2023 рік. 

Японський мільярдер Юсакі Маедзава оголосив про пошук вісьмох людей для польоту навколо Місяця кораблем компанії Ілона Маска SpaceX. 

У відеозверненні Маедзава назвав вимоги для своїх  компаньйонів. Він також додав, що оплатить усю поїздку.

"Я хочу, щоб до мене долучилися люди з найрізноманітніших верств суспільства", - зазначив він.

Кандидати мають відповідати двом критеріям: просувати "будь-яку активність", щоб допомагати іншим людям і суспільству, та "бути готовими підтримувати інших членів екіпажу".

"Я купив усі місця, тож це буде приватна подорож", - додав він.

Фото: dearMoon

Місія під назвою dearMoon запланована на 2023 рік, пише BBC. Маедзава є магнатом у сфері моди та відомим колекціонером творів мистецтва. Спочатку він заявляв, що хоче запросити у подорож до Місяця художників, але зараз "скорегував проєкт", щоб дати "людям з усього світу шанс приєднатися до подорожі". 

У 2018 році Маедзаву назвали першим приватним пасажиром, який облетить Місяць з компанією SpaceX. 

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