Місія deerMoon запланована на 2023 рік.

Японський мільярдер Юсакі Маедзава оголосив про пошук вісьмох людей для польоту навколо Місяця кораблем компанії Ілона Маска SpaceX.

У відеозверненні Маедзава назвав вимоги для своїх компаньйонів. Він також додав, що оплатить усю поїздку.

"Я хочу, щоб до мене долучилися люди з найрізноманітніших верств суспільства", - зазначив він.

Кандидати мають відповідати двом критеріям: просувати "будь-яку активність", щоб допомагати іншим людям і суспільству, та "бути готовими підтримувати інших членів екіпажу".

"Я купив усі місця, тож це буде приватна подорож", - додав він.

Фото: dearMoon

Місія під назвою dearMoon запланована на 2023 рік, пише BBC. Маедзава є магнатом у сфері моди та відомим колекціонером творів мистецтва. Спочатку він заявляв, що хоче запросити у подорож до Місяця художників, але зараз "скорегував проєкт", щоб дати "людям з усього світу шанс приєднатися до подорожі".

У 2018 році Маедзаву назвали першим приватним пасажиром, який облетить Місяць з компанією SpaceX.