Японський мільярдер Юсакі Маедзава оголосив про пошук вісьмох людей для польоту навколо Місяця кораблем компанії Ілона Маска SpaceX.
У відеозверненні Маедзава назвав вимоги для своїх компаньйонів. Він також додав, що оплатить усю поїздку.
"Я хочу, щоб до мене долучилися люди з найрізноманітніших верств суспільства", - зазначив він.
Кандидати мають відповідати двом критеріям: просувати "будь-яку активність", щоб допомагати іншим людям і суспільству, та "бути готовими підтримувати інших членів екіпажу".
"Я купив усі місця, тож це буде приватна подорож", - додав він.
Місія під назвою dearMoon запланована на 2023 рік, пише BBC. Маедзава є магнатом у сфері моди та відомим колекціонером творів мистецтва. Спочатку він заявляв, що хоче запросити у подорож до Місяця художників, але зараз "скорегував проєкт", щоб дати "людям з усього світу шанс приєднатися до подорожі".
У 2018 році Маедзаву назвали першим приватним пасажиром, який облетить Місяць з компанією SpaceX.