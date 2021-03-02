США запровадили санкцій проти Росії через переслідування Навального

Як повідомили офіційні особи, зазначені кроки робляться в координації з Європейським союзом.

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно кількох російських фізичних осіб через замах на опозиціонера Олексія Навального за допомогою нервово-паралітичного отруйної речовини “Новачок”.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Мінфіну США.

Як повідомляється у документі, під санкції потрапили семеро російських громадян:

Олексій Криворучко - заступник міністра оборони РФ; Павло Попов - заступник міністра оборони; Андрій Ярин - голова управління Кремля по внутрішній політиці; Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань; Олександр Бортников - голова ФСБ; Ігор Краснов - генпрокурор РФ, Сергій Кирієнко - перший заступник голови адміністрації Кремля.

Йдеться про включення до списку санкцій SDN List. Це означає, що в США активи потрапили до списку санкцій людей заморожуються, а громадянам США заборонено вести з ними справи.

Як повідомили офіційні особи, зазначені кроки робляться в координації з Європейським союзом.

"Сполучені Штати не прагнуть ні до перезапуску відносин з Росією, ні до ескалації. Ми вважаємо, що Сполучені Штати і наші партнери повинні чітко доносити свою позицію і приймати відповідні заходи, коли поведінка Росії виходить за межі, які поважають відповідальні країни", - наводить "Голос Америки" слова одного з представників адміністрації Байдена.

Нагадаємо, 2 березня Європейський Союз запровадив санкції проти Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального.