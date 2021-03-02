Останній імператор
Останній імператор
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
ГоловнаСвіт

США запровадили санкцій проти Росії через переслідування Навального

Як повідомили офіційні особи, зазначені кроки робляться в координації з Європейським союзом.

США запровадили санкцій проти Росії через переслідування Навального
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно кількох російських фізичних осіб через замах на опозиціонера Олексія Навального за допомогою нервово-паралітичного отруйної речовини “Новачок”.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Мінфіну США.

Як повідомляється у документі, під санкції потрапили семеро російських громадян:

  1. Олексій Криворучко - заступник міністра оборони РФ;
  2. Павло Попов - заступник міністра оборони;
  3. Андрій Ярин - голова управління Кремля по внутрішній політиці;
  4. Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань;
  5. Олександр Бортников - голова ФСБ;
  6. Ігор Краснов - генпрокурор РФ,
  7. Сергій Кирієнко - перший заступник голови адміністрації Кремля.

Йдеться про включення до списку санкцій SDN List. Це означає, що в США активи потрапили до списку санкцій людей заморожуються, а громадянам США заборонено вести з ними справи.

Як повідомили офіційні особи, зазначені кроки робляться в координації з Європейським союзом.

"Сполучені Штати не прагнуть ні до перезапуску відносин з Росією, ні до ескалації. Ми вважаємо, що Сполучені Штати і наші партнери повинні чітко доносити свою позицію і приймати відповідні заходи, коли поведінка Росії виходить за межі, які поважають відповідальні країни", - наводить "Голос Америки" слова одного з представників адміністрації Байдена.

Нагадаємо, 2 березня Європейський Союз запровадив санкції проти Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також