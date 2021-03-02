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Молдова почала вакцинацію від коронавірусу

Країна використовує вакцину AstraZeneca, подаровану Румунією.

Молдова почала вакцинацію від коронавірусу
Фото: newsmaker.md

В Молдові у вівторок почали вакцинацію від коронавірусу. Як і в Україні, там використовується розробка AstraZeneca.

Перший укол отримав лікар-реаніматолог Олександр Ботезату з Республіканської клінічної лікарні, пише NewsMaker.

На першому етапі в Молдові планують вакцинувати 70 тисяч медичних та соціальних працівників, але поки що країна має лише 21,6 тис. доз вакцини AstraZeneca, подарованої Румунією.

Судячи з інформації румунського урядового порталу вакцинації, там ліцензовано вакцину AstraZeneca з заводу в Нідерландах. Пізніше Молдова, як і Україна, в рамках програми COVAX має безкоштовно отримати вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва та невелику кількість вакцини Pfizer.

На другому етапі Молдова збирається вакцинувати ще 733 тисяч осіб: людей старше 60 років, людей з хронічними захворюваннями, педагогів, правоохоронців, військових, працівників пенітенціарної служби.

Третій етап передбачатиме вакцинацію решти населення, він продовжуватиметься до формування колективного імунітету.

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