Уряд Чехії зобов’язав компанії тестувати своїх працівників на коронавірус

Уряд Чеської Республіки ухвалив рішення про масове обов'язкове тестування працівників компаній.

Про це повідомив віцепрем'єр уряду Чехії Карел Гавлічек, передає "Укрінформ".

Він наголосив, що "комплексне тестування в компаніях буде обов’язковим". Усі підприємства, де працюють понад 250 осіб, мають забезпечити їх тестування вже починаючи з 3 березня. Для компаній з персоналом від 50 до 249 співробітників тестування стартуватиме 5 березня.

Уточнюється, що достатньо буде тестів на антиген. Якщо результат виявиться позитивним, необхідно буде зробити також ПЛР-тест.

Загалом протягом наступних двох тижнів тестування повинні пройти 2,1 мільйона працівників приблизно 10 тисяч підприємств. Роботодавців, які відмовлятимуться виконувати це розпорядження, будуть штрафувати.

Наприкінці минулого тижня уряд Чехії пообіцяв взяти на себе витрати на чотири тести за місяць на одного працівника. Окрім того, уряд вирішив заборонити роботу їдалень на підприємствах, щоб люди не збиралися масово в одному місці. Всім, хто може працювати з дому, радять перейти на дистанційний режим.

Нагадаємо, з 1 березня в Чехії діє локдаун із забороною громадянам виїжджати за межі свого округу. Показник захворюваності на COVID-19 у країні є одним з найвищих у ЄС - майже 770 випадків на 100 тисяч населення.

Восени минулого року голова МОЗ Чехії Роман Примула втратив посаду після того як порушив карантинні заходи, які були введені в країні з його ініціативи. У лютому цього року він втратив нову посаду - радника прем'єр-міністра - бо знову порушив обмеження - Примула виступив за введення в країні жорсткого карантину, а за кілька годин пішов на матч Ліги Європи між "Славією" та "Лестером".