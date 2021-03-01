Республіка Чехія нагородила лідера кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва медаллю "За заслуги в дипломатії".

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії у Twitter.

"Від імені міністра Томаша Петржічека посол в Україні Р. Матула вручив медаль "За заслуги у дипломатії" лідеру кримських татар і невтомному дисиденту М. Джемілєву, довічному правозахиснику, який протягом багатьох років піддавався гонінням з боку радянського режиму", - йдеться у повідомленні.

Фото: twitter.com/CzechMFA

Нагадаємо, у 2018 році Джемілєв був удостоєний нагороди американського Національного фонду за демократію (NED).