Республіка Чехія нагородила лідера кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва медаллю "За заслуги в дипломатії".
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії у Twitter.
"Від імені міністра Томаша Петржічека посол в Україні Р. Матула вручив медаль "За заслуги у дипломатії" лідеру кримських татар і невтомному дисиденту М. Джемілєву, довічному правозахиснику, який протягом багатьох років піддавався гонінням з боку радянського режиму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у 2018 році Джемілєв був удостоєний нагороди американського Національного фонду за демократію (NED).