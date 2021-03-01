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СБУ викрила ботоферму з 18 тисячами акаунтів

Ботів використовували, зокрема, під час місцевих виборів.

СБУ викрила ботоферму з 18 тисячами акаунтів
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України повідомила про викриття ботоферми з 18 тисячами аккаунтів. Вона працювала на замовлення з Росії та деяких українських політичних сил, повідомляється на сайті СБУ.

Організаторами ботоферми вважаються троє киян, які реєстрували акаунти на російських поштових сервісах.

Ботів використовували, зокрема, під час місцевих виборів у 2020 році.

"Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві. Займались «накручуванням» кількості голосів у соцопитуваннях, штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів", - розказали в СБУ.

Оплата послуг здійснювалася через російські електронні гаманці. їх вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії.

Під час обшуків, які відбулися в одному зі спальних районів Києва, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і сім-карти, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст.200 ККУ - незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.

Справа розслідується під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 4 (Дніпровський район). 

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