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У Києві в неділю виявили 156 нових хворих на ковід

Одужали лише 16 киян.

У Києві в неділю виявили 156 нових хворих на ковід
Відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7.
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 156 хворих на коронавірус, померли 5 людей, одужали 16 пацієнтів.

Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (42), Святошинському (30) та Дніпровському (28) районах.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 54 пацієнтів.

Від початку пандемії у Києві підтвердили вже 138 020 випадків коронавірусу. Хворобу подолали 93 850 мешканців. За період пандемії у столиці зафіксували 2 662 летальних випадки від ковіду.

В Україні за минулу добу виявили 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Учора було госпіталізовано 1 779 осіб з коронавірусом, одужала 1 701 особа, 68 пацієнтів померли.

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