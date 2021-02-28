Вакцинацію від ковіду, можливо, доведеться робити регулярно, – керівник BioNTech

Підсилювати щеплення треба буде щорічно, або що півтора року.

Масова вакцинація населення від коронавірусу дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%, однак, можливо, її доведеться робити регулярно.

Про це в інтерв'ю Bild розповів керівник компанії BioNTech Угур Шахін, пише Укрінформ.

“Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на ковід та є заразними, зменшується на 92%”, – сказав Шахін.

За його словами, це доводить, що “пандемію можна ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатня кількість людей”.

Він додав, що наявна вакцина може захистити й від нових небезпечних штамів COVID-19.

“У разі появи небезпечного штаму, дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Таке підсилення щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильніший штам не зможе її подолати”, – зазначив Шахін.

Водночас він звернув увагу на можливу потребу у кількаразовому щепленні.

“Якщо ми хочемо сповільнити поширення вірусу у майбутньому й зменшити рівень інфікування, то підсилювати щеплення треба частіше, можливо щорічно, або що півтора року”, – зауважив Шахін.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.

Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув у кількості 500 000 доз.

Вакцинація в України розпочалася 24 лютого, з того часу щеплення отримала 3141 особа.

Додамо, на початку березня Україна ще має отримати 117 тис. доз вакцини Pfizer.