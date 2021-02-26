Степанов обговорив "паспорти вакцинації" з послами G7

У міністерстві запланували 5 основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів робочу зустріч з послами G7 в Україні.

Про це голова МОЗ повідомив у своєму Facebook.

“Обговорили кілька ключових питань, зокрема: стратегію МОЗ по боротьбі з COVID-19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації та подальші плани щодо реформування медичної галузі в цілому”, - повідомив Степанов.

За його словами, у міністерстві запланували 5 основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Сторони також обговорили стратегію популяризації вакцинації.

“Звірили позиції по “паспортам вакцинації”. Розумію, так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини”, - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов пообіцяв, що держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже восени 2021 року.