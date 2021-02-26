В Чернівецькій області з 27 лютого вводять локдаун через рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомила обласна державна адміністрація.

З суботи і щонайменше до 9 березня в області забороняється робота:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки;

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;

розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Також не дозволяється проводити масові заходи.

Таке рішення прийняли в п'ятницю, 26 лютого, під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Завтра його можуть підтвердити на національному рівні, сказав заступник міністра, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

Це ще більш посилить обмежувальні заходи.

Він визнав, що в Україні спостерігається тривожна динаміка до зростання кількості хворих на коронавірус, у зв'язку з чим Івано-Франківська вже перейшла до "червоної зони". Наступною може стати Буковина.

"Чи це прогнозоване зростання? Так, прогнозоване. Ми говорили, що в середині лютого очікуємо зростання кількості хворих на грип і грипоподібні захворювання, що в період коронавірусної хвороби може призвести до пікових навантажень на систему охорони здоров'я. Щоб не було колапсу, ми впроваджували жорсткі карантинні обмеження на початку 2021 року", - сказав Ляшко.

"Зараз ми перейшли на адаптивний карантин, який передбачає можливість посилення карантинних обмежень на території окремих областей. Наразі червоний рівень епідемічної небезпеки уже почав діяти на території Івано-Франківської області, де вступають в силу всі ті обмеження, які діяли під час зимового жорсткого карантину. Якщо тенденція до зростання рівня госпіталізацій збережеться в Чернівецькій області, МОЗ буде ініціювати на суботу засідання комісії ТЕБ та НС національного рівня... для оголошення в Чернівецькій області червоного рівня небезпеки", - сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

"Червоний" рівень визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я і вводиться не раніше, ніж через два дні після його оприлюднення.