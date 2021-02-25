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"Буковель" продовжить роботу під час нового локдауну

Івано-Франківська область мінімум на два тижні стає "червоною зоною".

"Буковель" продовжить роботу під час нового локдауну
Фото: karpaty.nezabarom.ua

Гірськолижний курорт "Буковель" продовжить роботу під час нового локдауну. Траси не закриваються, готелі також працюватимуть.

Про це повідомляється на сайті курорту.

Кафе, бари і ресторани будуть працювати тільки на виніс або адресну доставку. Масові заходи, концерти та розважальні програми скасовано.

"Туристичний комплекс «Буковель» системно дотримується всіх карантинних норм та вимог. На території курорту зберігається масковий режим, повсюдно знаходяться ємкості з антисептиками. Ми ретельно прибираємо та кварцюємо номери, а наш медичний пункт працює в цілодобовому режимі. В разі потреби там завжди можна зробити ПЛР-тест", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону зону" через новий спалах коронавірусної хвороби, який, за оцінками МОЗ, почався саме в "Буковелі".

Посилені карантинні обмеження на Прикарпатті діятимуть до 12 березня.

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