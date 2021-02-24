З сімнадцяти лікарень області шість заповнені майже на 100%.

У Закарпатській області фіксується спалах захворювання на коронавірус, третина лікарень заповнені майже на 100%.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

“У нас за вчорашній день 15 летальних (випадків серед людей з COVID-19 - ред.) … По показникам щоденної виявляємості ми дійшли до пікового періоду у листопаді … У нас 17 лікарень, з них шість заповнені майже на 100%. Ми порівнюємо себе з Івано-Франківськом, ми його дзеркальне відображення. Ми маємо майже ту ж ситуацію. Ми не встигаємо додавати ліжка”, - повідомив він під час брифінгу.

За словами Пшеничного, вже другий день на Закарпатті фіксують понад 200 госпіталізацій серед людей, хворих на COVID-19. Лікарні заповнюються дуже швидко.

За його словами, медична система області наразі діє за екстериторіальним принципом - пацієнтів з районів з переповненими лікарнями доправляють до медзакладів у інших населених пунктах.

“Ми на межі ступору, колапсу медичної системи”, - повідомив чиновник.

Нагадаємо, через погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус, "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на поїзди до Івано-Франківщини та зворотно.