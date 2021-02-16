Суддя з Рахова отримав 6 років з конфіскацією за хабар у 10 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив до 6 років з конфіскацією майна суддю Рахівського районного суду Закарпатської області Івана Тулика.

Оголошення вироку транслювалося на офіційному Youtube-каналі суду.

Суд ухвалив, що Тулик винен за пред'явленим йому звинуваченням за ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу.

Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро.

Вони встановили, що суддя вимагав від місцевого жителя 10 тис. грн за ухвалення судового рішення на його користь. Його затримали 20 березня 2019 року під час отримання хабаря.

Згодом cлідство встановило ще один епізод злочинної діяльності цього ж судді — вчинення впливу на іншого суддю цього ж суду в обмін на 10 тис. грн.

Тулик працював суддею в Рахові з 2007 року. Він був призначений Верховною Радою на п'ять років, а в 2012 році був обраний на посаду судді Рахівського райсуду безстроково.

Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку.