Суд змінив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої, – ЗМІ

Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої.

Про це інформує Громадське з посиланням на прокуратуру Київської області.

Запобіжний захід змінено з утримання під вартою на домашній арешт.

Адвокатка Редькіна наразі інформацію не прокоментувала.

“Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам групи Редькіна, зокрема Андрієві Кравченку. Останнього підозрюють щонайменше у трьох вбивствах, як і самого Редькіна”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Аміна Окуєва, уродженка Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командував її чоловік Адам Осмаєв. 30 жовтня 2017 року під Києвом автомобіль Окуєвої розстріляли. Жінка була вбита, а її чоловік отримав поранення в ногу.

На початку 2020 року поліція затримала людину, чиї біологічні зразки збіглися з ДНК, знайденою на автоматі біля місця злочину. Як виявилося, його підозрювали в причетності до кількох інших гучних вбивств, зокрема директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року) і начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького (січень 2019 року).

На момент затримання в січні 2020 року підозрюваний у вбивстві Окуєвої Ігор Редькін був під особистим зобов'язанням, пізніше його взяли під варту.

Національна поліція встановила ймовірного замовника вбивства Аміни Окуєвої. За даними слідства, це 44-річний чеченець, громадянин Росії, який знайшов на території України кілерів, які погодилися скоїти злочин.