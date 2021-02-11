ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 28 січня 2021 року частково задовольнив адміністративний позов громадської спілки "Громадський контроль і порядок", визнавши протиправним і скасувавши рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві".

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Отже, суд скасував рішення київської влади, яким вулицю Баумана перейменовано на вулицю Януша Корчака (Шевченківський район), вулицю Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова, вулицю Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка, провулок Кутузова - на провулок Євгена Гуцала (усі - Печерський район), Московський проспект - на проспект Степана Бандери (Оболонський та Подільський райони).

Оновлення. У КМДА повідомили, що готують апеляцію на це рішення суду.

"Міська влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту: вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака, вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова, вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка, провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала, проспекту Московського на проспект Степана Бандери. На сьогодні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 року не набрало законної сили", - заявили у КМДА.

Нагадаємо, 7 липня 2016 Київрада перейменувала Московський проспект у проспект Степана Бандери. Тоді мер Києва Віталій Кличко говорив, що Київрада може переглянути своє рішення, якщо будуть звернення від киян. Мер міг накласти вето на рішення Київради, однак не зробив цього.

У серпні 2016-го Кличко підписав постанову про перейменування і відправив її у друк. Офіційно проспект Бандери з'явився 9 серпня, коли газета Київської міської ради "Хрещатик" опублікувала відповідне рішення.

25 червня 2019-го Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на проспект Шухевича.

1 серпня Український інститут національної пам'яті подав апеляцію на рішення Окружного суду Києва про скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича. Наприкінці грудня суд задовольнив апеляцію.