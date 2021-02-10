Верховний Суд відмовився скасовувати санкції щодо каналів Медведчука

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс постанови за двома позовами громадян, які оскаржували указ Зеленського про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій, під які потрапили, зокрема, телеканали “112”, “ZIK” та “NewsOne” з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що 10 лютого суд виніс ухвали у справах № 9901/22/21, № 9901/23/21, у яких позивачі оскаржували санкції. Рішенням суду одна з заяв залишена без руху, інша - відхилена.

“Ухвалою у справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків … Ухвалою у справі № 9901/23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина про визнання протиправним і скасування Указу”, - йдеться у повідомленні.

У суді також зазначили, що 8 лютого отримали ще один позов із подібними позовними вимогами (справа № 9901/26/21). Відтак суд має вирішити питання про відкриття провадження протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви - до 12 лютого.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.