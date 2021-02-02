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Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука

Текст документу оприлюднений на сайті голови держави.

Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років.

Відповідне рішення введене в дію указом президента №43/2021. Текст документу оприлюднений на сайті голови держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021р "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.

Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Санкції щодо всіх телеканалів передбачають:

  1. блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  2. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  3. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  4. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  5. заборону користування радіочастотним ресурсом України;
  6. припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
  7. повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;
  8. заборону видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
  9. припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  10. заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  11. припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
  12. інші санкції, що відповідають принципам їх застосування.

Повідомляється, що контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ № 43/2021р. набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 30 січня Володимир Зеленський підписав указ №35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня “Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості”.

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