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У Василькові відкрили кримінальне провадження через пам'ятник Леніну (документ)

Пам'ятник знаходиться на території Васильківської шкіряної фабрики.

У Василькові відкрили кримінальне провадження через пам'ятник Леніну (документ)
Фото: facebook.com/DecommunizeUkraine

Поліція відкрила кримінальне провадження через пам'ятник Леніну на території Васильківської шкіряної фабрики.

Про це свідчить відповідь від поліції на звернення голови проєкту "Декомунізація.Україна" Вадима Позднякова.

"Цей пам'ятник має бути останнім у Київській області як на приватних так і на громадських територіях. Цілком можливо, що патріоти знесуть його швидше, ніж закінчиться бюрократична тяганина", - розповів LB.ua він.

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Нагадаємо, вночі 27 січня невідомі особи знесли останній відомий пам’ятник Леніну в Одеській області, а трохи пізніше - пам'ятник у с. Тимків Хмельницької області.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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