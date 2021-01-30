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На Київщині затримали молодика з психотропами на 2 млн грн

Вилучено синтетичний психостимулятор “А-РVP” загальною вагою 5,4 кг.

Поліцейські Київщини перекрили міжрегіональний канал збуту психотропних речовин та вилучили товару на 2 мільйони гривень.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Так, під час чергування співробітники Обухівського районного управління поліції на автодорозі поблизу села Тростинка помітили підозрілого молодика. Чоловік вийшов із лісосмуги з спортивною сумкою, поклав її до автівки “Nissan Almera” та намагався поїхати, однак на заваді йому став наряд групи реагування патрульної поліції.

Для документування правопорушення на місце події прибули слідчо-оперативна група та керівництво поліції району.

Під час обшуку транспортного засобу правоохоронці виявили та вилучили спортивну сумку, в якій знаходились прозорі пакети з кристалоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на наркотик.

Вилучене направили на експертизу, яка встановила, що це синтетичний психостимулятор “А-РVP”, загальною вагою 5,4 кг.

За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків становить майже 2 мільйони гривень.

27-річного мешканця столиці затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Автомобіль, на якому пересувався фігурант, поміщено на майданчик тимчасового утримання.

Наразі поліція встановлює можливих спільників затриманого.

Нагадаємо, у Харківській області поліція за чотири доби ліквідувала сім підпільних нарколабораторій.

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