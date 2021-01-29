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Ексрегіонал Луцький виграв вибори ректора НАУ (оновлено)

У Мін’юсті стверджують, що колишній "регіонал" Луцький підпадає під люстрацію і не може обіймати посаду ректора.

Ексрегіонал Луцький виграв вибори ректора НАУ (оновлено)
Национальный авиационный университет
Фото: nau.edu.ua

Колишній "регіонал" Максим Луцький виграв вибори ректора Національного авіаційного університету, набравши в першому ж турі 63,9% голосів.

Про це йдеться на сайті університету.

Його найближчий суперник - в.о. ректора Рімвідас Хращевський - отримав тільки 14,5% голосів, а перший проректор Павло Борсук - 5,9%. Решта виборців не підтримали жодного кандидата.

Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.

Оновлення. Заступник міністра з питань європейської інтеграції Сергій Петухов стверджує, що Луцький підпадає під люстрацію та не може обіймати посади ректора. Петухов оприлюднив відповідь Міністерства юстиції.

Згідно із Законом України "Про очищення влади", заборона застосовується до осіб, які обіймали посаду з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період за власним бажанням. Серед таких осіб - голови районної державної адміністрації. Максим Луцький до 2014 року був головою Солом'янської райдержадміністрації Києва.

Максим Луцький - колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів, один час був головою комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. В 2012 році програв вибори Дмитру Андрієвському з "Батьківщини", після чого очолив Солом'янську районну в місті Києві державну адміністрацію, звідки його звільнив вже в.о. президента Олександр Турчинов.

Луцький відомий як у минулому один з найближчих соратників Дмитра Табачника.

Він є доктором технічних наук, професором.

Раніше вже був проректором і першим проректором НАУ.

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